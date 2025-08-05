8月4日、韓流ドラマの名バイプレイヤーとして知られる韓国の俳優、ソン・ヨンギュが急逝した。「朝の8時ごろ、住宅内に駐車してあった車の中でぐったりしているところを知人女性が発見。警察に通報して、死亡が確認されたそうです。享年55。現場の状況から自殺の可能性が高いものの、遺書などは発見されておらず、警察が捜査中とされています」（韓国情報サイト記者）現在放送中の韓国ドラマ『アイショッピング』（ENA）では牧