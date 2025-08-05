７月２９日、新疆糸錦糸綢紡績の生産ラインで、選別された繭をチェックする作業員。（ウス＝新華社記者／王菲）【新華社ウス8月5日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州タルバガタイ地区烏蘇（ウス）市はここ数年、養蚕・絹製品スマート化全産業チェーンプロジェクトを導入し、農家に養蚕を奨励することで、農村振興の新たな「シルクロード」を切り開いている。同プロジェクトは養蚕・製糸・織り・販売を一体化。現地の