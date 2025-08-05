ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「ロージークロニクル」のリーダー・橋田歩果（19）と相馬優芽（14）が5日、ロッテの夏のスペシャルイベント「BLACKSUMMERWEEKsupportedbyクーリッシュ」でスペシャルリポーターを務めた。ソフトバンク戦を前に、球場正面のDJブースに登場。ロッテファンだけでなく、ロージークロニクルのファンも集まる前でイベント情報の告知などを行った。2人も大のロッテファンで、橋田は