【新華社貴陽8月5日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州岑鞏（しんきょう）県で、種もみ用の水稲が収穫期を迎えている。地元農家は晴天を逃さず、機械を使った収穫作業を進めている。岑鞏県は国内有数の種もみ産地。今年は契約栽培方式で約2820ヘクタールの水田を作付けし、生産量は約8760トンと見込まれる。これは約60万ヘクタール分の稲作需要を満たす規模で、生産額は2億6千万元（1元＝約21円）を超え