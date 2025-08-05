首都高速中央環状線で大型トラックが燃える火事がありました。現在も消火活動が続いていて、一部で通行止めとなっています。【映像】燃えたトラック＆黒く焦げた車午後4時半すぎ、東京・板橋区の首都高速中央環状線の高松料金所付近で、「トラックが燃えている。爆発あり」と目撃者から110番通報がありました。警視庁などによりますと、車を運ぶキャリアカーと呼ばれる大型トラックから火が出たということです。ポンプ車など