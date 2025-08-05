政府は5日、コメの安定供給に関する関係閣僚会議を開催し、石破総理大臣は「増産に舵を切る」と明言しました。【映像】石破総理「増産に舵を切る」コメント石破総理はコメの安定供給に向け、増産に舵を切ること、耕作放棄地の拡大を食い止めること、輸出の抜本的拡大に全力を傾けることの3点を今後の政策の方向性として明確にすると強調しました。事実上の減反政策である「生産調整」を見直す、農政の歴史的転換となります。