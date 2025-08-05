◇セ・リーグ巨人・森田―ヤクルト・アビラ（東京ドーム）DeNA・東―広島・大瀬良（横浜）中日・柳―阪神・村上（バンテリンドームナゴヤ）◇パ・リーグ日本ハム・北山―西武・高橋（エスコンフィールド北海道）楽天・内―オリックス・九里（楽天モバイルパーク宮城）ロッテ・石川柊―ソフトバンク・大津（ZOZOマリンスタジアム）