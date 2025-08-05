◇プロ野球セ・リーグ巨人ーヤクルト（5日、東京ドーム）前の試合で劇的なサヨナラ勝ちをあげた巨人。この日は中5日で戸郷翔征投手を先発投手として起用しています。戸郷投手はここまで12試合に投げ、3勝6敗と大きく負け越していますが、グリフィン投手、井上温大投手、そして西舘勇陽投手が抜けた先発陣を再びもり立てることができるか注目です。ヤクルトは村上宗隆選手は今季初の東京ドーム。前回、プレーしたのは2024年の9月1