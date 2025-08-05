ロンドン序盤はドル買いと円売りが優勢、ドル円１４７．５０付近に上昇＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル買いと円売りが優勢。ドル円は両面から上昇し、高値を147.49レベルに更新している。ユーロドルは1.1534レベル、ポンドドルは1.3260レベルに本日の安値を広げており、ドル買いの動き。ユーロ円は170.28レベル、ポンド円は195.80レベルまで買われ、本日の高値を更新するとともに、前日ＮＹ終値水準を上回った