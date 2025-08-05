通貨オプションボラティリティードル円１週間は１０％前後次第に落ち着く USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.048.218.227.94 1MO9.687.648.327.31 3MO10.137.678.847.48 6MO9.967.508.967.55 9MO9.937.439.057.67 1YR9.897.449.227.77 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.139.168.59