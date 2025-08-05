秋田朝日放送 夏の全国高校野球が５日阪神甲子園球場で開幕し、２年連続の出場となる秋田代表・金足農業の選手が開会式で堂々と行進しました。 第１０７回夏の全国高校野球は、熱中症対策のため史上初となる午後４時から開会式が行われ、地方大会を勝ち抜いた全国４９の代表校が行進しました。 ２年連続８度目の出場となる秋田代表・金足農業の選手たちも佐藤晃真キャプテンを先頭に甲子園の舞台で堂々と行進しました。