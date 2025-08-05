千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。8月3日（日）放送の同番組では、キンタロー。が事務所独立の裏話をリークされて大後悔する場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、芸人がもらうべきギャランティの適正価格を審査する企画「第2回 芸人ギャランティ見直し審査会」を実施。ヘンダーソン、オダウエダ、ザ・マミィ、カカロニの栗谷、キンタロー。がギャラ見直しを訴える依頼人として登場