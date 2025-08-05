元放送作家の鈴木おさむさんが、自身のインスタグラムで「小さなピンチ」に遭っていることを伝えています。 【写真を見る】【 鈴木おさむ 】 “差し歯抜ける” 息子・笑福（えふ）くんと二人旅の最中に「小さなピンチ」鈴木さんは「金沢旅行中。前歯の差し歯が抜けました。」と報告。寝転がった状態で自撮りした口から、一番前の前歯の左側の一本がきれいに抜けてしまっているのが見えます。鈴木さんは「ラーメンを金沢で食べ