Luupは2025年8月5日、三輪小型のユニバーサルカー「Unimo（ユニモ）」のコンセプトモデルを発表しました。さらに幅広い年齢層への普及を目指す電動キックボードなどのシェアリングサービス「LUUP」を展開するLuupは2025年8月5日、三輪の新型機「Unimo（ユニモ）」のコンセプトモデルを発表しました。LUUPの新型「Unimo」（画像：Luup）。若者を中心に普及する電動キックボードよりもさらに安定感を高め、高齢者を含めたさらに