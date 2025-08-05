中四国各地から参加した女子高校生が自身の将来のキャリアについて考えるガールズサミットが岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】女子高校生が将来のキャリアについて考える「ガールズサミット」世界に新しいことを生み出したい【岡山】 （参加者）「私が仕事をするうえで大切にしたい価値観はオンリーワンになるということです。世界に新しいことを生み出したいなと思います」 理想の将来像について、