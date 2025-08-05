今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米ＩＳＭ非製造業景況指数の結果などに左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４６円８０～１４７円８０銭。 この日は朝方に一時１４６円台半ばへドル安・円高が進んだが、その後は午後にかけ１４７円台前半へ値を戻した。今晩は米７月ＩＳＭ非製造業景況指数が発表され、６月の５０．８に対して５１．５への改善が見込まれている。また、米7月総合購買担当者景