コーアツ工業は５日の取引終了後、同社に対しウエムラ（鹿児島県薩摩川内市）が非公開化を目的とするＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ＴＯＢ価格は１株１８４０円。 買付予定数の下限は８３万３２００株（所有割合の３６．６３％）で、上限は設定しない。買付期間は８月６日から９月１８日を予定している。コーアツ工業の５日終値は１７２７円だった。コーアツ工業はＴＯＢが成立した場