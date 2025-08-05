岡山市中心部で行われる現代アートの祭典「岡山芸術交流」です。来月(9月)26日の開幕を前に展示会場や、追加のアーティストなどが発表されました。 【写真を見る】【岡山芸術交流】大阪・関西万博「大屋根のリング」手掛けた藤本荘介さんもステージ設計へ表町商店街などもアートで彩られる 総合ディレクターの那須太郎さんらが発表したものです。岡山芸術交流は、岡山市で2016年から3年に1度開