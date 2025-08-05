2025年7月に話題になったクレジット／プリペイドカード関連のトピックスを紹介する。●2026年春から東京メトロが後払いタッチ乗車サービス開始へ東京メトロは、三井住友カードの公共交通機関向けソリューション「stera transit」を活用し、タッチ決済対応のクレジット／デビット／プリペイドカードや同カードを設定したスマートフォンなどの「タッチ決済」による後払い乗車サービスを2026年春に開始すると発表した。対象は東京