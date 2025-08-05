きょう（５日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２５８円高の４万５４９円と反発。昨年８月初旬に遭遇したフラッシュクラッシュの残像も、今の強調相場においてはあまり恐怖感を煽るには至っていない。米国株が崩れない限りは大丈夫というコンセンサスがマーケットには漂う。株式市場では強気材料と弱気材料が表裏一体という場面に多く出くわす。今回もそのパターンといってよく、７月の米雇用統計は非農