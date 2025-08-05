ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪者たち＞の魅⼒にインスパイアされたキャラクターが織りなすダークファンタジーアニメーション『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』のシーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」の配信日が10⽉29⽇に決定。全8話構成で、毎週水曜日に1話ずつ、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で独占配信されることが発表さ