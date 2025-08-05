9月3日配信開始となる恋愛バラエティー『セフレと恋人の境界線』（Prime Video）の番組内で上映される3本の短編映画のキャストとして、中田青渚、金子大地、中村ゆり、永岡佑、前原滉、山下美月、芳村宗治郎の出演が発表された。併せて、本予告と場面写真全9枚が解禁。主題歌はシンガーソングライターのラブリーサマーちゃんによる書き下ろし曲「君と暮らせても」に決定した。【動画】実力派キャスト陣の演技に共感が止まらない