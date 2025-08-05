日向坂46の富田鈴花が5日、都内で開催された1st写真集『鈴花サーキット』（光文社）発売記念記者会見に出席。この日が8年在籍したグループのメンバーとして最後の活動となった富田は、卒業後について、会見の前日に卒業を発表した同期・河田陽菜への思い、そしてグループでの一番の思い出などを語った。【写真】花束を手に笑顔を見せる富田鈴花本写真集は、卒業を前にした富田がオーストラリア・クイーンズランド州を旅する様