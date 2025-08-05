伝説のエロティック・スリラー『氷の微笑』（1992）でマイケル・ダグラスと共演し、ブレイクを果たしたシャロン・ストーン。同作の製作前に彼を怒らせてしまったために、マイケルにカメラテストを拒否されたと明かした。【写真】シャロン・ストーン出演『氷の微笑』フォトギャラリーこの度シャロンが、Business Insider誌のインタビューで、『氷の微笑』に出演した経緯を語った。ポール・バーホーベン監督とは、『トータル・リ