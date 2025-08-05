◇MLB カージナルス3-2ドジャース(日本時間5日、ドジャー・スタジアム)9回裏のドジャースの攻撃で、大谷翔平選手が慌てて帰塁する場面が話題になっています。1点ビハインドの9回、先頭でヒットを放ち出塁した大谷選手。次打者のベッツ選手が放ったライト線へのフライを、ライトのヌートバー選手が猛ダッシュし、スライデングキャッチします。大谷選手は慌てて帰塁。両腕をバタつかせながら慌てて塁につきます。ヌートバー選手がふ