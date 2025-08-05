1971年（87分）／東映／3080円（税込）ただ今インタビュー本を作成中の脚本家・高田宏治氏は約半世紀にわたって東映京都を中心に活躍してきた。東映作品というと、パターン化されたヒーローものが多い印象がある。だが、誰よりもそこで長く、そして数多くの作品を送り出してきた高田は、実はパターンから大きく外れた作品も書いている。主人公が途中で死んで、それでもなお物語が進み続ける『山口組外伝 九州進攻作戦』、主