◇プロ野球セ・リーグ 巨人-ヤクルト(5日、東京ドーム)ヤクルトとの3連戦初戦、巨人のスタメンが発表されました。野手は前回試合から2選手を入れ替え。前回試合でサヨナラタイムリーを放った若林楽人選手を「3番・センター」に起用し、「6番・サード」に7月17日以来のスタメンとなる坂本勇人選手を起用しました。先発は戸郷翔征投手。前回登板となった7月30日の中日戦では、1か月以上ぶりとなる1軍マウンドにあがると、決め球のフ