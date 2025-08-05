AE-02SS2 Amazonのタイムセールで、山善のスポットクーラー「AE-02SS2」が25%OFFの2万9,700円で販売中だ。 AE-02SS2は、9畳までの広さを冷やせるスポットクーラー。設定可能な室温は16～31℃。冷房、除湿、送風機能が利用できる。風量調節設定は2段階の切り替え式となっている。