７月の都議選千代田区選挙区で当選したさとうさおり氏が５日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、小池百合子都知事との対面機会がなかったことで、都側へ対応を求めた。さとう氏は都議会で一人会派「やちよの会」を結成し、都政の状況をリアルタイムで発信している。この日、さとう氏は「驚くことがあった。８月１日に小池都知事が主要６会派と面会を行っていた。その場で『連携して、都政を進めたい』と言っている。その面会