米国で気象予報士が嵐を伝える生放送中に妻にスマホで安否確認の連絡を取ったことで視聴者から「プロ意識に欠ける」批判されたが、自らのフェイスブックで「まず夫であり父親です」と反論した。米誌ピープルが４日、報じた。米ＮＢＣ系列局ＫＴＴＣの主任気象予報士ニック・ヤンセン氏は７月２８日、ミネソタ州南東部とアイオワ州北部の嵐など厳しい天候についての生放送中に、スマホでテキストメッセージを作成・送信している