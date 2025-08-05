2025年7月20日投票の参議院選後の政局は、「石破退陣」論と「石破続投」論のはざ間で迷走状態が続く。選挙で最大の争点だった「物価高対策の消費税減税と給付」は与党が負けたのに、実現する目途が立たない。一方で、得票を大幅に伸ばした参政党がこの先「日本人ファースト」の看板の下に何を実現するのか、これも、わからない。「既成政党は30年間なにをしていたのだ」選挙後のJNNの世論調査（8月2、3日）によると、石破茂内閣の