太平洋戦争の空襲による民間被害者の救済を求める、空襲連の総会＝5日午後、東京都墨田区太平洋戦争の空襲による民間被害者の救済を求める全国空襲被害者連絡協議会（空襲連）は5日、東京都内で総会を開いた。「民間戦争被害者を国が放置したままであることは明らかに正義に反する。国民の尊厳を守るために解決しなければならない」として、秋の臨時国会での救済法実現を訴えるアピール文を採択した。戦後80年の「終戦の日」を