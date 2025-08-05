「デイリースポーツ杯争奪戦・Ｆ１」（５日、高知）佐々木豪（２９）＝愛媛・１０９期・Ｓ１＝が先行した真鍋智寛（愛媛）マークから最終３角で自力に転じて１着。２０２３年１１月の豊橋Ｆ１以来、１年９カ月ぶりとなる優勝を果たした。２着に稲川翔（大阪）、３着には西田優大（広島）が入った。また、１０Ｒで行われたガールズケイリン決勝は加藤舞（２８）＝沖縄・１１６期・Ｌ１＝が制した。四国４車の番手からきっちり