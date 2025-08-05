【その他の画像・動画等を元記事で観る】 生田絵梨花がソロアーティストとして2年目に挑んだ全国ツアー「Erika Ikuta Tour 2025『bitter candy』」が、8月4日、東京国際フォーラム ホールAにてファイナルを迎え、約1万8,000人を動員した全7会場を巡るツアーを完走した。 ■自身が作詞に参加した新曲「ピリオド」をピアノの弾き語りでサプライズ初披露！ 今回のツアーでは、自身のオリジナ