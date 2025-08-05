米女子ゴルフの山下美夢有（２４）＝花王＝が、ＡＩＧ全英女子オープンでメジャー初優勝を果たしてから一夜明けた５日、日本記者クラブで会見を開いた。会見終盤、これまでの家族の支えを振り返り、涙を浮かべ声を詰まらせる一幕があった。５人家族での思い出を問われた山下。それまで笑顔で質問の回答を続けていたが突如、言葉に詰まった。「弟と妹とは３人で練習することもあり、すごい私を一番身近で支えてくれていた。特に