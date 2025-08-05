◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人は５日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。坂本勇人内野手が「６番・三塁」に入り、１２試合ぶりで後半戦初のスタメン出場となる。３日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で途中出場からサヨナラ打を放った若林楽人外野手が「３番・中堅」で出場する。以下、両チームのスタメン。【ヤクルト】１（中）岩田、２（右）赤羽、３（左）内山、４（三）村上、５（一）