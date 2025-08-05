◆パ・リーグ日本ハム６―１西武（５日・エスコン）左足首に打球が直撃し４回途中で緊急降板した直撃先発・武内夏暉投手の状態について、西口監督は「まだ分からない」と説明した。５―０のまま迎えた４回１死で五十幡の打球がノーバウンドで左足首に直撃。武内は転がるボールを追いかけることもできずその場にうずくまり、しばらくしてから自力で歩いてベンチへ戻ったが、再び姿を現すことはなく３回１／３を６安打６失点（