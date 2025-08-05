◆パ・リーグ楽天―オリックス（５日・楽天モバイル）約１か月ぶりに１軍に復帰した楽天・浅村栄斗内野手が３番・ＤＨで、７月６日の日本ハム戦以来のスタメン出場を果たす。両チームのスタメンは以下の通り。【オリックス】１（左）広岡２（三）宗３（二）太田４（右）杉本５（中）中川６（一）頓宮７（指）ディアス８（捕）若月９（遊）紅林投田嶋【楽天】１（右）中島２（遊）村林３（指）浅村４（左）ゴンザレス５（一