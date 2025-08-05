労働者に支払わなければならない賃金の最低限度を定めた「最低賃金」。厚生労働省の中央最低賃金審議会は4日、今年度の熊本県を含む地域の引き上げ幅の目安を64円とする方針をとりまとめました。過去最大幅で、目安通りに引き上げられれば熊本県の最低賃金の平均は1000円を超え1016円となる見通しです。この目安額をもとに実際の引き上げ幅はどうなるのか、5日、熊本県の最低賃金を検討する審議会が開かれました。 審議会では、