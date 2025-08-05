モデルで歌手、インフルエンサーの上ノ堀結愛（うえのほり・ゆあ）が、4日発売『週刊ヤングマガジン』36＆37号の巻末グラビアに登場した。【別カット】”濡れ髪”で圧巻ボディを披露した上ノ堀結愛＜ほか『週プレ』17号掲載グラビア＞上ノ堀はABEMAの人気恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』出身で、現在はインフルエンサーとして活動し、昨年2月に水着グラビアデビューし、同年11月には『週刊ヤングマガジン』