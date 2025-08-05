ABCテレビ・テレビ朝日系で4月期に放送されたドラマ『いつか、ヒーロー』の公式インスタグラムが5日までに変化し、「10月期ドラマ情報まもなくお届け」と発表された。【写真】日10ドラマ2025年10月期のヒント『いつか、ヒーロー』から新しい作品のアカウントに生まれ変わる様子。チョークで絵を描くようなモノクロ写真とともに「皆さんの予想をぜひお聞かせください!!」と呼びかけ。これに対し、視聴者から「ヒントがもっ