ロッテ（東京都新宿区）が、1972年から1995年ごろまでに販売していた香水ガム「イブ」と、1983年から1987年ごろまで販売していた「ドナ」を復刻。8月19日から発売します。「ドナ」の再登場は38年ぶり「イブ」は1972年に発売され、香水ガムとして親しまれていた商品。キンモクセイの香りをベースに、ローズ、ジャスミンを加えた華やかな香りが広がる発売当時の味わいを再現しています。パッケージは発売当時の金色で縦型のデザイ