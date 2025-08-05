津軽海峡フェリーは、2025年8月8日(金)室蘭発2便(20:50発)より室蘭〜青森航路へ新造船「ブルーグレイス」が就航。 津軽海峡フェリー「ブルーグレイス」  津軽海峡フェリーは、2025年8月8日(金)室蘭発2便(20:50発)より室蘭〜青森航路へ新造船「ブルーグレイス」が就航します。過ごし方に合わせた多彩な客室や、大海原を眺めながらくつろげる「展望浴室」など新設備が設置されるブルーグレイスは、単なる移動手段では