トヨタ自動車は、静岡県裾野市の工場跡地で建設を進めている「ウーブン・シティ」の開業が、9月25日に決まったと明らかにしました。住民らが自動運転や人工知能などを活用して実証実験を進めるモビリティのテストコースと位置づけていて、今回開業するエリアにはトヨタの従業員や家族らおよそ360人が入居する予定です。また、トヨタグループ各社とともに実証実験に加わる企業として、ロケット開発を手掛け