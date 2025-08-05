歌手の氷川きよし(47)が４日、自身のインスタグラムを更新。プールで楽しむ姿を公開した。 【写真】日焼け対策もバッチリです！ 「日焼け止めたっぷり塗ってプールにドヴォーン」と青いハートマークの絵文字などを羅列して投稿。日焼け対策もばっちりなようで、サンバイザーをかぶり、タンクトップで上半身を覆った水着でポーズを決める写真や涼しげなプールの動画などを