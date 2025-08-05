国民民主党の玉木雄一郎代表が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、「本日の予算委員会の石破総理とも審議で、自動車の『分野別関税』27.5％（25％の分野別関税＋従来の2.5％関税）の引き下げの目処が全く立っていないことが明らかになりました。」とコメントした。 【写真】米国文書の和訳玉木氏は赤の太文字で「自動車がない」と説明を付け加えた 米国の関税については8月7日から15％に引き下げられることが決