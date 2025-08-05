気温が国内最高を更新する41.8度に達した群馬県伊勢崎市でミストを浴びる人たち＝5日午後関東各地で5日、40度を超えた地点が相次ぎ、群馬県伊勢崎市では全国最高記録を更新する41.8度に。「耐えられない」「高齢者や子どもは命に関わる」。強烈な日差しの下、日傘や小型扇風機を手に歩く人たちは、ぐったりとした表情を浮かべ、異常な暑さへの危機感を口にした。JR伊勢崎駅前でバスを待っていたパート原千愛さん（35）は、長男