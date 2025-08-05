中国チベット自治区成立60年を前に開かれた記者会見＝5日、北京（共同）【北京共同】中国チベット自治区成立から9月1日で60年となるのを前に、自治区トップらが5日に北京で記者会見した。ナンバー2のガマ・ツェテン主席はチベット仏教最高指導者ダライ・ラマ14世の後継者選定について「中央政府が争いようのない最終決定権を有する」と主張、中国の介入を受けないと表明した14世をけん制した。ダライ・ラマ14世は7月、後継者に