5日夜、西日本最大級の筑後川花火大会が開催されます。現在の会場の様子を中継で伝えてもらいます。中村さん。■中村安里アナウンサー花火大会のスタートまでおよそ2時間半となりました。人も増えてきました。ことしの人出は、ほぼ例年通りの40万人から45万人と見込まれています。浴衣を着ている人もいて、お祭りムードが漂っていますが、花火大会のスローガンには「安全を最優先に」と掲げられています。