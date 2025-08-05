５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２５１円１４銭（０・６６％）高の３万８０６５円７０銭だった。２営業日ぶりに値上がりした。３３３銘柄のうち２４６銘柄（約７４％）が上昇した。前日の米株式市場で主要株価指数がそろって上昇した流れを引き継ぎ、東京市場は買い注文が優勢だった。米ハイテク株高を受け、半導体関連株の一角が値上がりしたほか、決算発表の内容に反応し